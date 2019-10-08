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С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 террористических преступлений 

ТАСС + ещё 18 16 часов назад
На Кавказе предотвратили 15 терактов
Фото: РИА Новости
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 террористических преступлений. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на выездном заседании НАК в Пятигорске.
"Открывая заседание комитета, Бортников сообщил о предотвращении в текущем году 15 преступлений террористической направленности и ликвидации 30 террористических ячеек, участники которых готовились к совершению преступлений в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также намеревались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов", — сообщили ТАСС в информационном центре НАК.
Кроме того, как сообщили в комитете, общее число террористических преступлений в регионе за два года сократилось в семь раз.
"Если в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018 году — шесть, то с начала текущего года — два", — отметили в НАК.
По мнению участников заседания, существенно снизить количество подобных преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе помогли проводимые в регионе силовые и профилактические меры.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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