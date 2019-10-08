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В Йошкар-Оле восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
«На глазах у детей»: Школьник умер на уроке физкультуры
Фото: РИА Новости
Восьмилетний мальчику умер во время урока физкультуры в одной из школ Йошкар-Олы на глазах у одноклассников, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Республике Марий Эл.
"Днем во вторник мальчик упал замертво во время урока физкультуры на глазах у детей и учителя. Все произошло в спортзале в одной из школ Йошкар-Олы", — рассказали в региональном СУ СК.
Следователи СК проводят проверку. На месте происшествия работает следственная группа.
"В ходе проверки будет назначена медэкспертиза. Будут опрошены родственники ребенка, будет выясняться, чем болел мальчик и что с ним происходило накануне трагедии", — пояснили в пресс-службе ведомства.
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Происшествия , Образование , СКР , РИА Новости , Йошкар-Ола
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