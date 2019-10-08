В Сети обсуждают шокирующие кадры женщины-инвалида

Россиянка в инвалидном кресле «привыкла» заползать в больницу на коленях

В городе Ершов Саратовской области россиянке в инвалидном кресле приходится забираться на коленях на крыльцо больницы. Фотографию опубликовали местные жители в сообществе «Саратов Life» во «ВКонтакте».

Как отметили очевидцы, женщина отказалась от помощи и заявила, что «уже привыкла» так делать.

В Ершовской железнодорожной больнице корреспондента издания «Версия Саратов» не стали соединять по телефону с главврачом Алексеем Нарховым. В Министерстве здравоохранения Саратовской области отметили, что учреждение является частным, и воздержались от комментариев.