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Саратовские полицейские пытали задержанного утюгом 

Новости Саратова + ещё 7 7 часов назад
«Изощренные методы»: полицейские пытали задержанного утюгом
Фото: РИА Новости
Им грозит до 10 лет тюрьмы.
В Саратовской области полицейские подозреваются в пытках над задержанным. Об этом интернет-издание «Новости Саратова» узнало из анонимного телеграмм-канала. По информации автора, правоохранители в 23:30 забрали мужчину из дома и доставили его в МО МВД «Саратовский» на Большой Садовой, 158. Там они пытались выбить из задержанного показания, но перед этим запаслись несколькими литрами пива.
— Они били подозреваемого, почти не оставляя следов, сопровождая уговоры угрозами усугубить ситуацию, подбросив наркотики. Видя, что «клиент» не сознается, изуверы применили более изощренные методы — жертву зафиксировали в лежачем положении на полу с помощью стула и несколько раз приложились к обнаженным ягодицам утюгом, — пишет информационный источник.
Ранее 31-летнего потерпевшего обвинили в краже.
— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Подробную информацию предоставим позднее, — сообщает СУ СКР «КП-Саратов».
Также выясняются все обстоятельства случившегося и устанавливаются количество участвующих в пытках полицейских.
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Происшествия , Криминал , СКР
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