«Изощренные методы»: полицейские пытали задержанного утюгом

Саратовские полицейские пытали задержанного утюгом

Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Саратовской области полицейские подозреваются в пытках над задержанным. Об этом интернет-издание «Новости Саратова» узнало из анонимного телеграмм-канала. По информации автора, правоохранители в 23:30 забрали мужчину из дома и доставили его в МО МВД «Саратовский» на Большой Садовой, 158. Там они пытались выбить из задержанного показания, но перед этим запаслись несколькими литрами пива.

— Они били подозреваемого, почти не оставляя следов, сопровождая уговоры угрозами усугубить ситуацию, подбросив наркотики. Видя, что «клиент» не сознается, изуверы применили более изощренные методы — жертву зафиксировали в лежачем положении на полу с помощью стула и несколько раз приложились к обнаженным ягодицам утюгом, — пишет информационный источник.

Ранее 31-летнего потерпевшего обвинили в краже.

— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Подробную информацию предоставим позднее, — сообщает СУ СКР «КП-Саратов».

Также выясняются все обстоятельства случившегося и устанавливаются количество участвующих в пытках полицейских.