Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На химическом заводе в Башкирии произошла утечка 8 т стоков 

ТАСС + ещё 4 4 часа назад
На химическом заводе в Башкирии произошла утечка 8 т стоков
Фото: РИА Новости
На химическом заводе "Полиэф" в башкирском Благовещенске из-за частичного обрушения стены резервуара для стоков разлилось 8 т стоков. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в 18:12 мск.
"Часть стоков попала на прилегающую территорию. По имеющимся данным, населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия", — говорится в сообщении.
"По уточненной информации, из 20-тонного резервуара произошло вытекание 8 т, произведены работы по устройству стены-препятствия для недопущения попадания стоков в воду. Пострадавших нет", — рассказали в главке.
В ликвидации последствий утечки задействовано более 160 человек и 80 единиц техники. Качество питьевой воды находится под контролем специалистов, добавили в ведомстве.
"Полиэф" — крупнейший в России производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата — сырья для полимерной пищевой упаковки.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
ТАСС: последние новости
"Мосгаз" локализовал утечку газа после ДТП на востоке Москвы "Мосгаз" локализовал утечку газа после ДТП на востоке Москвы Житель приграничного с Украиной ростовского поселка получил 12 лет за госизмену Житель приграничного с Украиной ростовского поселка получил 12 лет за госизмену Суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве ветерана и его жены в Рязани Суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве ветерана и его жены в Рязани
Комментарии
Происшествия , Башкортостан , Благовещенск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии8
Меркель дала Зеленскому обещание по России
Меркель дала Зеленскому обещание по России267
США и Британия предрекли катастрофу из-за Турции
США и Британия предрекли катастрофу из-за Турции117
Из главного онкоцентра РФ уволят опытных врачей
Из главного онкоцентра РФ уволят опытных врачей4
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции116
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение