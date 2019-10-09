На химическом заводе в Башкирии произошла утечка 8 т стоков 

На химическом заводе "Полиэф" в башкирском Благовещенске из-за частичного обрушения стены резервуара для стоков разлилось 8 т стоков. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в 18:12 мск.
"Часть стоков попала на прилегающую территорию. По имеющимся данным, населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия", — говорится в сообщении.
"По уточненной информации, из 20-тонного резервуара произошло вытекание 8 т, произведены работы по устройству стены-препятствия для недопущения попадания стоков в воду. Пострадавших нет", — рассказали в главке.
В ликвидации последствий утечки задействовано более 160 человек и 80 единиц техники. Качество питьевой воды находится под контролем специалистов, добавили в ведомстве.
"Полиэф" — крупнейший в России производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата — сырья для полимерной пищевой упаковки.