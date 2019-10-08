Сбил ребенка: На депутата завели три дела

В Новороссийске арестовали депутата, который сбил ребенка на пешеходном переходе

Бут является депутатом шестого созыва городской думы Новороссийска, на выборах выступал самовыдвиженцем. Также Бут является генеральным директором местного футбольного клуба "Черноморец".

Пострадавшая девочка получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице.

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