Прокуратура подала в суд на московских оппозиционеров

Надзорное ведомство намерено взыскать почти 5 млн рублей за то, что Росгвардии пришлось выделять дополнительные силы на обеспечение порядка во время несогласованных акций.

Как сообщила «Коммерсанту» пресс-секретарь Черёмушкинского районного суда Ирэна Козаева, правоохранительные органы понесли дополнительные расходы на оплату труда и горюче-смазочные материалы. Иск принят к производству со второй попытки, досудебная беседа намечена на 21 октября.

Накануне Симоновский суд раскрыл детали исков столичного ГУВД к тем же оппозиционерам. Управление потребовало почти 18 млн рублей за привлечение сил и средств на обеспечение общественного порядка.