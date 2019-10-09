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Прокуратура подала в суд на московских оппозиционеров 

Говорит Москва + ещё 13 15 часов назад
Прокуратура подала в суд на московских оппозиционеров
Фото: РИА Новости
Надзорное ведомство намерено взыскать почти 5 млн рублей за то, что Росгвардии пришлось выделять дополнительные силы на обеспечение порядка во время несогласованных акций.
Ответчиками в иске указаны Алексей Навальный, Илья Яшин, Олег Степанов, Александр Соловьёв, Любовь Соболь, Владимир Нилов, Иван Жданов и Георгий Албуров.
Как сообщила «Коммерсанту» пресс-секретарь Черёмушкинского районного суда Ирэна Козаева, правоохранительные органы понесли дополнительные расходы на оплату труда и горюче-смазочные материалы. Иск принят к производству со второй попытки, досудебная беседа намечена на 21 октября.
Накануне Симоновский суд раскрыл детали исков столичного ГУВД к тем же оппозиционерам. Управление потребовало почти 18 млн рублей за привлечение сил и средств на обеспечение общественного порядка.
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Происшествия , Алексей Навальный , Олег Степанов , Иван Жданов , Илья Яшин , Александр Соловьев , Любовь Соболь , Георгий Албуров , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , МВД
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