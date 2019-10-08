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Россияне массово отравились в кафе 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Россияне массово отравились в кафе
Фото: РИА Новости
В Братске Иркутской области 13 человек отравились в кафе быстрого питания. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Госпитализированы шесть человек, в том числе двое детей. На амбулаторном лечении находятся семь человек, в том числе один ребенок», — сообщили агентству в пресс-службе министерства здравоохранения по региону.
В ходе проверки в кафе выявили нарушения, среди которых — наличие продуктов с истекшим сроком годности, сообщили агентству в управлении Роспотребнадзора по региону. Деятельность кафе временно приостановлена.
Уточняется, что это не первый случай массового отравления в этом кафе.
Ранее в Уфе 15 человек обратились в местную инфекционную больницу с признаками пищевого отравления после употребления в пищу шаурмы, купленной в одном из местных киосков. Среди обратившихся с отравлением местных жителей было пятеро детей в возрасте от 5 до 9 лет.
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Происшествия , Другое , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Братск , Иркутская Область
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