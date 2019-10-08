Следователи заинтересовались открытыми могилами на кладбище Барнаула

"На сайте одного из информационных агентств опубликовано сообщение о том, что на городском кладбище Барнаула несколько дней не могут закопать могилы людей, не имеющих родственников. По данному сообщению организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Следствие намерено проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение, на предмет халатности.

Речь идет об информации о якобы открытых могилах, в которых находятся гробы нескольких детей, не имеющих родственников. По данным местных СМИ, видео с открытыми могилами снял и предоставил заведующий кладбищем.