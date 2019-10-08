Следователи Алтайского края проверяют информацию о нескольких могилах, которые остались незакопанными на кладбище в барнаульском посёлке Власиха, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.
"На сайте одного из информационных агентств опубликовано сообщение о том, что на городском кладбище Барнаула несколько дней не могут закопать могилы людей, не имеющих родственников. По данному сообщению организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Следствие намерено проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение, на предмет халатности.
Речь идет об информации о якобы открытых могилах, в которых находятся гробы нескольких детей, не имеющих родственников. По данным местных СМИ, видео с открытыми могилами снял и предоставил заведующий кладбищем.