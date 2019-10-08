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Психбольница отказалась принимать мать девочки-маугли 

Газета.Ru + ещё 8 4 часа назад
Психбольница отказалась принимать мать девочки-маугли
Фото: ТАСС
Психиатрическая клиника отказалась принимать по решению суда мать девочки-маугли Ирину Гаращенко из-за отсутствия документов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, решение суда о принудительном направлении преступницы в психиатрическую больницу закрытого типа вступило в силу в сентября текущего года, однако женщина до сих пор находится в СИЗО, так как клиника не может принять ее без паспорта.
По словам самой Гаращенко, ее паспорт остался в квартире, однако следователю не удалось его обнаружить.
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Происшествия , Другое , Лишение родительских прав , Убийство , ФСИН
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