Психбольница отказалась принимать мать девочки-маугли

Психиатрическая клиника отказалась принимать по решению суда мать девочки-маугли Ирину Гаращенко из-за отсутствия документов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, решение суда о принудительном направлении преступницы в психиатрическую больницу закрытого типа вступило в силу в сентября текущего года, однако женщина до сих пор находится в СИЗО , так как клиника не может принять ее без паспорта.

По словам самой Гаращенко, ее паспорт остался в квартире, однако следователю не удалось его обнаружить.