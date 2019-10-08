Дело «Седьмой студии» отправили на новое рассмотрение

Доследованию не быть. Дело «Седьмой студии» возвращено в суд на новое рассмотрение

Мосгорсуд признал незаконным и отменил решение Мещанского суда столицы, вернувшего в прокуратуру дело «Седьмой студии» для проведения доследования. Таким образом, суд второй инстанции частично удовлетворил апелляционное представление гособвинения. Дело по просьбе прокуратуры возвращено в районный суд на новое рассмотрение в ином составе. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

«Постановление Мещанского суда от 11 сентября отменить, а апелляционное представление прокуратуры — частично удовлетворить, — зачитала апелляционное определение судья Мосгорсуда Янина Исаева.

Она оставила подсудимых без меры пресечения, отклонив просьбу прокуратуры о возврате им подписки о невыезде.

Судья Мещанского суда Ирина Аккуратова 11 сентября пришла к выводу, что в деле есть неустранимые нарушения, препятствующие его рассмотрению по существу. Суд отменил подписку о невыезде, под которой находились четверо фигурантов.

Слушание в Мосгорсуде не вызвало ажиотажа. Не было наплыва представителей театральной общественности, которые больше года ходили на процесс по делу «Седьмой студии». Поддержать подсудимых приехали лишь около десятка сочувствующих. Это вызвало удивление даже у адвокатов фигурантов, которые отмечали, что впервые за долгое время они согласны с судом и будут просить оставить его в силе.

Прокурор Михаил Резниченко просил отменить решение Мещанского суда и вернуть дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, вновь поместив подсудимых под подписку о невыезде. Он не был согласен с выводами судьи Мещанского суда Ирины Аккуратовой, в частности, о том, что в обвинительном заключении был неверно подсчитан ущерб от деятельности «преступной группы» в которую, по версии следствия, входили подсудимые. Роль же подсудимого Алексея Малобродского не была конкретизирована.

В свою очередь, подсудимые и их адвокаты считали решение суда законным и призывали оставить его в силе. Как пояснила защитница Малобродского Ксения Карпинская , следователи действительно забыли включить в сумму инкриминируемого ущерба в 2 млн 845 тысяч рублей.

«Простой арифметический подсчет говорит, что в этом случае итоговая сумма ущерба составит не 133 млн рублей, а 136 млн рублей», — указала она.

Также, по ее словам, направляя дело на доследование, суд обоснованно указал, что из обвинительного заключения неясно, в чем выразились преступные деяния Малобородского после 31 августа 2012 года, когда он покинул пост генерального продюсера «Седьмой студии», а на его место пришла объявленная в розыск Екатерина Воронова . Карпинская отметила, что согласно обвинительному заключению, Малобродский «продолжал совершать преступления, оказывая содействие Вороновой в занимании должности генпродюсера „Седьмой студии“.

»Просто переписать фразу в обвинительного заключения — это не значит конкретизировать его роль», — подчеркнула адвокат.

Ей вторил защитник Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов . По его словам, следователи не указали, как подсудимые распорядились 133 млн рублей, которые они якобы похитили. Он подчеркнул, что фигурантам вменяется корыстное преступление, и ссылка на то, как были потрачены деньги, является обязательной.

Адвокаты напомнили, что еще на предварительном слушании они говорили о допущенных нарушениях и просили вернуть дело прокурору. С ними были согласны подсудимые.

Так, Софья Апфельбаум указала, что прежде чем принять решение, судья в течение полугода «достаточно хорошо вникла в суть дела»: она заслушала целый ряд свидетелей обвинения, изучила десятки часов видеозаписей, сотни документов.

«Весь этот объем повлиял на то, что судья назначила новую экспертизу, показавшую, что выводы следствия были несостоятельны. Я прошу оставить это взвешенное, продуманное решение без изменения», — обратилась к суду фигурантка.

Однако гособвинитель был не согласен с процессуальными противниками. Он утверждал, что следователи не ошиблись в расчетах. По его словам, 2 млн 845 тысяч рублей и не нужно было включать в итоговую сумму ущерба.

«Это не сумма хищений, она уже была похищена, а сумма средств, которые выводились со счетов подконтрольных подсудимым организаций, — сказал Михаил Резниченко. — Ее учитывать неправильно, хотя на первый взгляд она бросается в глаза».

Также он настаивал на том, что роль подсудимого Малобродского была расписана на седьмой странице обвинительного заключения. Прокурор убеждал суд: данных для вынесения по делу приговора вполне достаточно. Решение же судьи Ирины Аккуратовой он назвал «не соответствующим духу закона», а также возмутился тем фактом, что она отменила у подсудимых «самую мягкую из существующих мер пресечения» — подписку о невыезде. Он подчеркнул, что фигуранты обвиняются по тяжкому экономическому составу, а ущерб от их действий не возмещен. «К тому же Малобродский является гражданином иностранного государства (у него помимо российского также имеется израильское гражданство — Business FM). Обвинитель выразил опасение, что обвиняемые могут скрыться. „Подписка о невыезде должна быть сохранена в любом случае“, — подытожил прокурор.

С этим были категорически не согласны обвиняемые. Так, по мнению Ксении Карпинской, доводы прокуратуры не выдерживают критики. Она наполнила, что Алексей Малобродский провел в СИЗО 11 месяцев прежде, чем 13 мая 2018 года его отпустили под подписку о невыезде, находясь под которой, он не сбежал за рубеж.

»Это циничное утверждение прокуратуры любым способом оправдать свои ошибки», — полагает адвокат.

Она была убеждена: прокуратуре вообще не следовало утверждать обвинительное заключение, в результате которого были потрачены государственные деньги на судебный процесс и проведение дорогостоящей дополнительной экспертизы.

«Я никуда не уеду, потому что моя цель — довести это позорный процесс для оправдательного приговора. И где бы я ни был, я приеду и посмотрю вам и вашим коллегам в глаза», — заверил судью сам Алексей Малобродский.

Главный фигурант был краток.

«Я прошу оставить решение суда первой инстанции без изменения», — сказал Кирилл Серебренников.

А когда судья Янина Исаева удалилась в совещательную комнату, признался Business FM, что готовил речь, но она была полна таких гневных фраз, что «вы бы ее не напечатали».

Этому предшествовало оглашение 16 августа результатов повторной экспертизы. Согласно выводам экспертов, театральный проект «Платформа» стоил гораздо больше 216 млн рублей, которые на него выделило министерство культуры

Рассмотрение дела «Седьмой студи» длилось с ноября 2018 года. По версии обвинения, подсудимые — режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин , бывший генпродюсер этой организации Алексей Малобродский и экс-чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум — в 2011-2014 годах похитили путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 133 млн из 216 млн рублей, выделенных Министерством культуры РФ в рамках театрального проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Подсудимые вину отрицают.

Серебренников, Итин и Апфельбаум были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде 8 апреля 2019 года. Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года, то есть более полутора лет. Малобродский был под подпиской о невыезде с мая прошлого года, а до этого почти год провел в СИЗО.