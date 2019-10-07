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Правнуку Сталина пригрозили расправой из-за квартиры 

Lenta.ru 48 минут назад
Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад обратился к юристу и в СМИ с сообщением об угрозах жизни, которые поступают в его адрес. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По словам мужчины, угрозы поступают ему, предположительно, от «черных риелторов», которые хотят отобрать квартиру в центре Москвы. Бенсаад — 47-летний художник, с детства страдающий глухотой. Вместе со своей женой, также слабослышащей, он проживает в квартире, которая, по информации издания, находится в районе метро «Китай-Город». Площадь квартиры — около 80 квадратных метров, кадастровая стоимость — порядка 30 миллионов рублей. Квартира находится в долевой собственности у Селима Бенсаада и его отца Хосина, постоянно проживающего в Алжире.
Как рассказал изданию Селим Бенсаад, квартира была подарена Иосифом Сталиным Юлии Мельцер, жене Якова Джугашвили — старшего сына советского лидера. Затем квартирой владела Галина Джугашвили, дочь Мельцер. В 1970 году она вышла замуж за эксперта ООН по чрезвычайным ситуациям Хосина Бенсаада, у них родился сын Селим. Пара практически не жила вместе.
«Периодически я и мои близкие замечаем странную активность непонятных лиц. Нам звонят в домофон со странными просьбами, словами. Я и мои близкие постоянно, особенно часто — в последнее время, замечают за собой слежку. А однажды в почтовый ящик подкинули записку с угрозами. Содержание заключалось в ней, чтобы мы уехали из этой квартиры», — приводит слова Селима Бенсаада «Московский Комсомолец».
Представителем Бенсаада выступает адвокат Юлия Линник. По словам юриста, сейчас она готовит заявление в полицию о поступающих угрозах. Кроме того, Бенсаад подал заявление в многофункциональный центр о том, что любые сделки с квартирой на Китай-городе могут проводиться только при его личном участии. Поправки в закон об электронной передаче прав на недвижимость, позволяющие таким образом блокировать дистанционную продажу жилья, действуют в России с лета 2019 года.
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Комментарии7
Происшествия , Видео , Яков Джугашвили , ООН , Московский комсомолец , Москва
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