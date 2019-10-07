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Напавших с оружием на завод на Кубани отпустили 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Напавших с оружием на завод на Кубани отпустили
Фото: РИА Новости
Фигурантам уголовного дела о перестрелке на консервном заводе в Славянске-на-Кубани избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным следствия, группа вооруженных мужчин в пятницу утром устроила перестрелку на территории предприятия «Кубанские деликатесы» в Славянске-на-Кубани. Причиной конфликта стал хозяйственный спор владельцев бизнеса.
Со ссылкой на источник сообщалось, что группа из восьми людей, вооруженных огнестрельным оружием, утром в пятницу расстреляла двух охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Один из охранников был ранен в голову, второй получил легкое ранение.
Полиция задержала семерых участников конфликта. Было возбуждено три уголовных дела.
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Происшествия , Криминал , Славянск-На-Кубани
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