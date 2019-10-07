Российский полицейский покончил с собой в тире

Когда полицейского обнаружили коллеги, он был еще жив. В машине скорой помощи он скончался.

В региональном управлении МВД рассказали, что для установления причин и обстоятельств самоубийства полицейского создана комиссия под руководством заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан.

По данным издания «Бизнес Online», погибший — 32-летний капитан полиции Марат Абзалеев. Самоубийство он совершил в помещении полицейского тира.