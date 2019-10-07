Россиянка отправила «жениху-солдату» из США 1,3 млн

Астраханка познакомилась в соцсетях с мужчиной, который представился военнослужащим американской армии. По ее словам, он общался с ней на «ломаном русском», рассказывал, что мечтает о семейном счастье. Также он сообщил, что за время службы у него скопилась крупная сумма денег.

Злоумышленник заявил, что оправил в Астрахань посылку с одним миллионом долларов, и дал женщине инструкции, чтобы ее получить. Пенсионерке пришлось провести ряд сложных манипуляций, которые обошлись ей в общей сложности в 1,3 млн рублей. После этого «американский жених» исчез.