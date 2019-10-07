ЧП в самолете: пассажир умер по пути в Москву

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Пассажир умер на борту летевшего из Сочи в Москву самолета 

ТАСС + ещё 6 56 минут назад
Самолет авиакомпании Utair рейсом Сочи — Москва совершил посадку в аэропорту Воронежа из-за смерти пассажира на борту, сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.
"Самолет, который летел по маршруту Сочи — Москва, сел в аэропорту Воронежа. На борту умер человек, там работают следователи, уточняют ситуацию, в самолет никого не пускают", — сказала Шермина.
По ее данным, на боту находилось 178 пассажиров, они размещены в здании аэровокзала.
По словам представителя аэропорта, самолет совершил внеплановую посадку в 15:34 мск. "Умер мужчина в возрасте около 60 лет. Вылет самолета по маршруту в аэропорт Внуково запланирован на 18:20 мск", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , Видео , Международный аэропорт Внуково , ЮТэйр , ИТАР-ТАСС , Москва , Сочи
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