Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 400 детей погибли в России во время неорганизованного летнего отдыха 

Агентство «Москва» + ещё 2 55 минут назад
Опасный отдых: Сотни детей погибли во время летних каникул
Фото: depositphotos.com
В период неорганизованного летнего отдыха в России погибли 426 детей, по разным причинам пострадали 7 тыс. 786 несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
«По данным мониторинга, в период неорганизованного летнего отдыха погибли 426 детей, по разным причинам пострадали 7 тыс. 786 несовершеннолетних, а также 13 тыс. 126 несовершеннолетних поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 7 тыс. 42 совершили правонарушения, 2 тыс. 928 — преступления и 3 тыс. 157 находились в розыске», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что за три летних месяца уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ проверили 2 тыс. 203 организации отдыха и оздоровления, из них в 60 организациях побывали специалисты аппарата федерального детского омбудсмена. Результаты проверок показали, что наиболее распространенными остаются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
«Детскими омбудсменами направлено 237 ходатайств, по которым компетентными органами вынесены 144 представления, 114 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 75 — к административной и в 76 случаях приняты иные меры по устранению нарушений. Кроме того, за время организованного отдыха произошел рост чрезвычайных происшествий с детьми по таким показателям, как: гибель детей (погибли 10 несовершеннолетних), преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних (совершено 45 преступлений) и побеги из организаций отдыха и оздоровления (224 побега)», — отметили в пресс-службе.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Агентство «Москва»: последние новости
UTair: Пассажир рейса Сочи - Москва скончался во время посадки в аэропорту Воронежа UTair: Пассажир рейса Сочи - Москва скончался во время посадки в аэропорту Воронежа Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю закрыто в обе стороны из-за задымления Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю закрыто в обе стороны из-за задымления Несколько остановок в Москве переименуют с 5 октября Несколько остановок в Москве переименуют с 5 октября
Комментарии
Происшествия , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в самолете: пассажир умер по пути в Москву
ЧП в самолете: пассажир умер по пути в Москву
«Новая жертва»: Лолита — о романе мужа
«Новая жертва»: Лолита — о романе мужа
Букмекеры оценили шансы Греты Тунберг на Нобелевке
Букмекеры оценили шансы Греты Тунберг на Нобелевке9
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву204
«Зеленский панически боится»
«Зеленский панически боится»20
Видео
«Новая жертва»: Лолита — о романе мужа
00:45
«Новая жертва»: Лолита — о романе мужа
Шоу-бизнес
В России взорвалась климатическая «бомба»
03:40
В России взорвалась климатическая «бомба»
Экология Наука
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
01:28
Появились подробности исчезновения Бочкаревой
Шоу-бизнес
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву
04:48
Путин поднял зарплаты себе и Медведеву
Политика
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
02:52
США готовятся к крупнейшей переброске войск в Европу
Войска Армия
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Новости Москвы
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
01:40
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
Оружие Армия
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение