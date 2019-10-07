Опасный отдых: Сотни детей погибли во время летних каникул

Более 400 детей погибли в России во время неорганизованного летнего отдыха

В период неорганизованного летнего отдыха в России погибли 426 детей, по разным причинам пострадали 7 тыс. 786 несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«По данным мониторинга, в период неорганизованного летнего отдыха погибли 426 детей, по разным причинам пострадали 7 тыс. 786 несовершеннолетних, а также 13 тыс. 126 несовершеннолетних поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 7 тыс. 42 совершили правонарушения, 2 тыс. 928 — преступления и 3 тыс. 157 находились в розыске», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что за три летних месяца уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ проверили 2 тыс. 203 организации отдыха и оздоровления, из них в 60 организациях побывали специалисты аппарата федерального детского омбудсмена. Результаты проверок показали, что наиболее распространенными остаются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.