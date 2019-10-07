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Число отравившихся на свадьбе на юго-западе Украины возросло до 129 

РИА Новости 14 часов назад
Массовое отравление: на украинской свадьбе пострадали 129 человек
Фото: РИА Новости
Число отравившихся на свадьбе в Черновицкой области Украины возросло до 129, госпитализированы 73 человека, сообщила в понедельник пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава.
Ранее 72 человека были госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы 29-30 сентября в ресторане "Оскар" в Черновицкой области. В областном управлении Госслужбы по ЧС сообщали, что в больницах оставались 52 человека, из них 12 детей.
"Всего заболевших 129 человек, из них 36 детей. Из числа заболевших всего госпитализированы 73 человека, из них 19 детей", — сообщили в лабораторном центре.
Остальные больные получают лечение амбулаторно, ведется медицинское наблюдение.
"По результатам обследования клинического материала от 20 больных выделена Salmonella enteritidis (возбудитель сальмонеллеза — ред.)", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, в пищевых продуктах, которые использовались для приготовления блюд в ресторане, обнаружены другие патогенные и условно-патогенные бактерии.
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Комментарии1
Происшествия , Массовое отравление , Минздрав РФ
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