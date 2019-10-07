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В России все еще действуют более 10 очагов природных пожаров 

ТАСС 6 часов назад
В МЧС сообщили об очагах природных пожаров
Фото: РИА Новости
Более 10 очагов природных пожаров все еще действуют в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"Лесопожарная обстановка на территории страны находится под контролем. Продолжают действовать более десятка очагов природных пожаров с площадью активного горения более 20 гектаров", — сказали в министерстве.
При этом ранее в ФБУ "Авиалесоохрана" заявили, что по состоянию на 30 сентября действующих лесных пожаров в России нет.
По данным МЧС, в пятикилометровой зоне от очагов находятся три населенных пункта в Хабаровском крае, Оренбургской и Самарской областях.
"Угрозы перехода огня на них нет", — подчеркнули в министерстве.
Лесные пожары начались в Сибири в июле в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. По предварительным данным Рослесхоза, ущерб от лесных пожаров в 2019 году составил 7 млрд рублей.
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