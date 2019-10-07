Волк напал на четырех человек в Ставрополье

На Ставрополье четыре человека пострадали при нападениях волка

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Четыре человека госпитализированы на Ставрополье после нападений волка, сообщил РИА Новости начальник управления ветеринарии края Александр Трегубов. "Четыре случая на территории Нефтекумского района, трое мужчин и одна женщина пострадали в результате нападения волка, они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает", — сказал Трегубов. По его словам, специалисты минприроды провели облавы. "Одна особь была добыта, но утверждать, тот волк или нет, нельзя, взят материал на исследование на бешенство", — заявил Трегубов. Он отметил, что после исследования будут предприняты соответствующие меры.

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