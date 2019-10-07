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На Ставрополье четыре человека пострадали при нападениях волка 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Волк напал на четырех человек в Ставрополье
Фото: © Fotolia / natureguy
Четыре человека госпитализированы на Ставрополье после нападений волка, сообщил РИА Новости начальник управления ветеринарии края Александр Трегубов.
"Четыре случая на территории Нефтекумского района, трое мужчин и одна женщина пострадали в результате нападения волка, они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает", — сказал Трегубов.
По его словам, специалисты минприроды провели облавы.
"Одна особь была добыта, но утверждать, тот волк или нет, нельзя, взят материал на исследование на бешенство", — заявил Трегубов.
Он отметил, что после исследования будут предприняты соответствующие меры.
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Происшествия , Другое , РИА Новости , Ставропольский Край
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