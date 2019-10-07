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Чтобы «не спалиться» в измене женщина заявила об изнасиловании 

Новости Саратова 1 час назад
Женщина совершила ложный донос из-за ревности
Фото: depositphotos.com
Муж беспочвенно ее ревновал.
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР, жительница Энгельса призналась в совершении ложного доноса.
В июле 29-летняя местная жительница заявила в правоохранительные органы об изнасиловании. Также она указала, что преступление произошло в квартире, где она живет с мужем.
— Первоначально женщина заверяла следователей, что в отношении нее совершено преступление, однако в ходе проведенной следователями СК проверки установлено, что ее изнасилования никто не совершал, — добавили в ведомстве.
Заявительница призналась, что была вынуждена написать заявление, чтобы ее муж перестал подозревать ее в измене.
В настоящее время уголовное дело в отношении злоумышленницы направлено в суд на рассмотрение по существу.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД
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