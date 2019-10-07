Женщина совершила ложный донос из-за ревности

Чтобы «не спалиться» в измене женщина заявила об изнасиловании

Муж беспочвенно ее ревновал.

Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР , жительница Энгельса призналась в совершении ложного доноса.

В июле 29-летняя местная жительница заявила в правоохранительные органы об изнасиловании. Также она указала, что преступление произошло в квартире, где она живет с мужем.

— Первоначально женщина заверяла следователей, что в отношении нее совершено преступление, однако в ходе проведенной следователями СК проверки установлено, что ее изнасилования никто не совершал, — добавили в ведомстве.

Заявительница призналась, что была вынуждена написать заявление, чтобы ее муж перестал подозревать ее в измене.

В настоящее время уголовное дело в отношении злоумышленницы направлено в суд на рассмотрение по существу.