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Сообщника фон Мессинг отправили за решётку за вывод миллиарда рублей 

News.ru + ещё 2 11 часов назад
Сообщника фон Мессинг посадили за вывод миллиарда рублей
Фото: Элизабет Елена фон Мессинг
Суд Санкт-Петербурга вынес приговор Александру Булатову — члену преступной группы, которую организовала Элизабет Елена фон Мессинг. Мужчина признан виновным в выводе за границу более миллиарда рублей.
По данным следователей, Булатов перечислил средства за пределы РФ в период с 2014 по 2015 год. Переводы обосновывались закупкой программного обеспечения, стоимость которого была завышена в сотни раз.
Мужчине назначили меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело против фон Мессинг и другого её сообщника Сергея Черёмухина выделили в отдельное производство. Оба объявлены в международный розыск. Суд заочно отправил преступников под стражу, передаёт РБК.
Ранее News.ru писал, что следователи и сотрудники МВД России расследуют дело о хищении бюджетных средств в Ставропольском крае. В связи с этим силовики провели обыски в Министерстве строительства и архитектуры, а также в Министерстве физической культуры региона.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Александр Булатов , Минстрой , МВД
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