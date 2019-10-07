В СК прокомментировали слухи о маньяке в Екатеринбурге

В СК опровергли слухи о вешающем своих жертв уральском маньяке

Следствие опровергло информацию о появлении в Екатеринбурге маньяка, который якобы оглушает жертв, а затем вешает их, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе СУСК по Свердловской области

Ранее местное издание e1.ru сообщило, что жители Екатеринбурга уже несколько дней пересылают друг другу в мессенджерах и соцсетях сообщения о том, что в городе появился маньяк, который оглушает жертву ударом по голове и вешает. Информация о маньяке появилась после смерти двух женщин: тело одной, студентки Уральского педагогического университета, нашли утром 4 октября на площадке возле университетского корпуса, другой — во дворе дома № 34 на улице Восточная утром 5 октября. Кроме того, e1.ru отмечает, что якобы есть информация и о третьей жертве — мужчине.