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В СК опровергли слухи о вешающем своих жертв уральском маньяке 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
В СК прокомментировали слухи о маньяке в Екатеринбурге
Фото: depositphotos.com
Следствие опровергло информацию о появлении в Екатеринбурге маньяка, который якобы оглушает жертв, а затем вешает их, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе СУСК по Свердловской области.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что жители Екатеринбурга уже несколько дней пересылают друг другу в мессенджерах и соцсетях сообщения о том, что в городе появился маньяк, который оглушает жертву ударом по голове и вешает. Информация о маньяке появилась после смерти двух женщин: тело одной, студентки Уральского педагогического университета, нашли утром 4 октября на площадке возле университетского корпуса, другой — во дворе дома № 34 на улице Восточная утром 5 октября. Кроме того, e1.ru отмечает, что якобы есть информация и о третьей жертве — мужчине.
"Уголовных дел по обоим случаям не возбуждалось, проводятся две доследственные проверки. Между собой факты никак не связаны, в обоих случаях признаков того, что в отношении умерших совершалось преступление, не имеется. Третьего случая не было", — отметили в пресс-службе СУ СК.
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Происшествия , Криминал , СКР , РИА Новости , Екатеринбург , Свердловская Область
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