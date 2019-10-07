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В Москве после ДТП пропала концертмейстер «Геликон-оперы» 

Рамблер 16 часов назад
В Москве после ДТП пропала концертмейстер «Геликон-оперы»
Фото: ТАСС
В московскую полицию поступило заявление об исчезновении концертмейстера театра «Геликон-опера» Аллы Жариковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Жарикова не вышла на работу 4 октября и на звонки коллег не ответила. Дверь у нее дома также никто не открыл, поэтому 5 октября коллеги обратились в полицию.
Пресс-секретарь «Геликон-оперы» Владимир Горохов сообщил агентству «Москва», что концертмейстер пропала после ДТП.
В театре выяснили, что ее сбила машина. Жарикову госпитализировали.
«Сейчас она находится в больнице и ее здоровью ничего не угрожает», — рассказал Горохов.
ТАСС уточняет, что у Жариковой диагностированы ушибы и несложные переломы.
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Происшествия , Владимир Горохов , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС , Москва
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