В Москве после ДТП пропала концертмейстер «Геликон-оперы» 

В московскую полицию поступило заявление об исчезновении концертмейстера театра «Геликон-опера» Аллы Жариковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Жарикова не вышла на работу 4 октября и на звонки коллег не ответила. Дверь у нее дома также никто не открыл, поэтому 5 октября коллеги обратились в полицию.
Пресс-секретарь «Геликон-оперы» Владимир Горохов сообщил агентству «Москва», что концертмейстер пропала после ДТП.
В театре выяснили, что ее сбила машина. Жарикову госпитализировали.
«Сейчас она находится в больнице и ее здоровью ничего не угрожает», — рассказал Горохов.
ТАСС уточняет, что у Жариковой диагностированы ушибы и несложные переломы.