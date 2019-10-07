В Москве после ДТП пропала концертмейстер «Геликон-оперы»

В московскую полицию поступило заявление об исчезновении концертмейстера театра «Геликон-опера» Аллы Жариковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Жарикова не вышла на работу 4 октября и на звонки коллег не ответила. Дверь у нее дома также никто не открыл, поэтому 5 октября коллеги обратились в полицию.

В театре выяснили, что ее сбила машина. Жарикову госпитализировали.

«Сейчас она находится в больнице и ее здоровью ничего не угрожает», — рассказал Горохов.

ТАСС уточняет, что у Жариковой диагностированы ушибы и несложные переломы.