ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым

В Москве загорелся автобус в тоннеле

В Алабяно-Балтийском тоннеле под Ленинградским проспектом в Москве произошла авария, из-за которой из туннеля повалил густой черный дым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, видео происшествия публикует в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов

По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем, в результате чего произошло возгорание. Подробности аварии выясняются.

«Произошло загорание автобуса в Алабяно-Балтийском туннеле на севере Москвы. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС по Москве.