ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым

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В Москве загорелся автобус в тоннеле 

Lenta.ru + ещё 20 27 минут назад
В Алабяно-Балтийском тоннеле под Ленинградским проспектом в Москве произошла авария, из-за которой из туннеля повалил густой черный дым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, видео происшествия публикует в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем, в результате чего произошло возгорание. Подробности аварии выясняются.
«Произошло загорание автобуса в Алабяно-Балтийском туннеле на севере Москвы. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС по Москве.
«Люди сдают назад, чтобы не задохнуться», — говорится в описании опубликованного Варламовым видео.
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Происшествия , Видео , Пожары , Илья Варламов , МЧС , Интерфакс , Москва
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