Фигурант Baring Vostok пройдет психиатрическую экспертизу

Фигуранта дела Baring Vostok отправили на психиатрическую экспертизу

Следствие направило на амбулаторную психиатрическую экспертизу экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева — единственного фигуранта дела Baring Vostok, который признал свою вину.

Исследование уже началось. Специалистам предстоит выяснить, страдает ли Кордичев каким-либо хроническим неврологическим заболеванием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Накануне стало известно, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство о продлении всем шести фигурантам дела срока содержания под стражей до 13 января. Следствие также выступает против смягчения обвиняемым меры пресечения, опасаясь, что они могут оказать давление на свидетелей и уничтожить вещественные доказательства по делу.