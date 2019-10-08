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Фигуранта дела Baring Vostok отправили на психиатрическую экспертизу 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фигурант Baring Vostok пройдет психиатрическую экспертизу
Фото: РИА Новости
Следствие направило на амбулаторную психиатрическую экспертизу экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева — единственного фигуранта дела Baring Vostok, который признал свою вину.
Исследование уже началось. Специалистам предстоит выяснить, страдает ли Кордичев каким-либо хроническим неврологическим заболеванием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Накануне стало известно, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство о продлении всем шести фигурантам дела срока содержания под стражей до 13 января. Следствие также выступает против смягчения обвиняемым меры пресечения, опасаясь, что они могут оказать давление на свидетелей и уничтожить вещественные доказательства по делу.
Ранее News.ru писал, что бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал закрыть дело в отношении основателя и сотрудников инвестфонда Baring Vostok на основании результатов финансовой экспертизы.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , Борис Титов , Алексей Кордичев , Интерфакс
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