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Задержан подозреваемый в угоне иномарки с ребенком в салоне 

Вечерняя Москва + ещё 2 49 минут назад
Задержан подозреваемый в угоне иномарки с ребенком
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне иномарки, в салоне которой находился ребенок. Об «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.
— Задержан ранее судимый местный житель 1995 года рождения, подозреваемый в совершении кражи автомобиля иностранного производства, в котором находилась 3-летняя девочка, — уточнила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 5 октября в городе Павловский Посад от одного из домов по Игнатьевскому проезду злоумышленник похитил транспортное средство. Ребенка, который находился на заднем сидении автомобиля, злоумышленник высадил на автобусной остановке в частном секторе деревни Мехлесхоз.
Далее мужчина выехал в поле за деревню Быково и сжег похищенный автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Также по факту оставления малолетнего ребенка в опасности собранный материал направили по подследственности.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Татьяна Петрова , МВД
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