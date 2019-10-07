Задержан подозреваемый в угоне иномарки с ребенком в салоне

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне иномарки, в салоне которой находился ребенок. Об «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

— Задержан ранее судимый местный житель 1995 года рождения, подозреваемый в совершении кражи автомобиля иностранного производства, в котором находилась 3-летняя девочка, — уточнила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 5 октября в городе Павловский Посад от одного из домов по Игнатьевскому проезду злоумышленник похитил транспортное средство. Ребенка, который находился на заднем сидении автомобиля, злоумышленник высадил на автобусной остановке в частном секторе деревни Мехлесхоз.

Далее мужчина выехал в поле за деревню Быково и сжег похищенный автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Также по факту оставления малолетнего ребенка в опасности собранный материал направили по подследственности.