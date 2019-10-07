Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина

Топ-менеджер страховой компании «ВСК страховой дом» погиб на своей даче в Подмосковье , отравившись наркотиком. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает Baza.

По информации издания, инцидент произошел 8 июня поздно вечером, когда 33-летний мужчина приехал в загородный дом, расположенный в деревне Переделки (Одинцовский район). В этот день его жена и дети были на отдыхе.

После того, как ему стало плохо, мужчина успел связаться с братом, живущим по соседству, и попросил его срочно приехать. Однако уже через несколько минут потерял сознание и вскоре умер.

Экспертиза по данному делу продолжалась в течении нескольких месяцев. В итоге специалисты установили, что смерть наступила из-за отравления кокаином, в котором обнаружилось большое количество ядовитых посторонних веществ. Родственники погибшего уверены, что его намеренно отравили.