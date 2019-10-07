Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина 

Lenta.ru 2 часа назад
Топ-менеджер страховой компании «ВСК страховой дом» погиб на своей даче в Подмосковье, отравившись наркотиком. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает Baza.
По информации издания, инцидент произошел 8 июня поздно вечером, когда 33-летний мужчина приехал в загородный дом, расположенный в деревне Переделки (Одинцовский район). В этот день его жена и дети были на отдыхе.
После того, как ему стало плохо, мужчина успел связаться с братом, живущим по соседству, и попросил его срочно приехать. Однако уже через несколько минут потерял сознание и вскоре умер.
Экспертиза по данному делу продолжалась в течении нескольких месяцев. В итоге специалисты установили, что смерть наступила из-за отравления кокаином, в котором обнаружилось большое количество ядовитых посторонних веществ. Родственники погибшего уверены, что его намеренно отравили.
22 августа сообщалось, что инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» умер от передозировки наркотиков во время совещания в московском офисе. При осмотре тела полицейские обнаружили три пакета с запрещенным веществом и трубку для курения.
Последние новости
Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса Разведение войск в Донбассе сорвалось Разведение войск в Донбассе сорвалось Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком» Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком»
Комментарии99
Происшествия , Видео , "Магнит" , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые расшифровали древнее проклятие
Ученые расшифровали древнее проклятие
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым58
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»323
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе38
Выписан первый штраф за курение на балконе
Выписан первый штраф за курение на балконе244
Видео
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Пожары
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
01:40
Модернизированная «Шилка» станет «скрытным убийцей»
Оружие Армия
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
00:37
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
Происшествия Прибалтика
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
06:54
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
Общество
Директор Заворотнюк сделал заявление
00:53
Директор Заворотнюк сделал заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть