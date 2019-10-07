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В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Пьяный отец случайно убил маленькую дочь
Фото: ТАСС
Житель подмосковного Жуковского в состоянии алкогольного опьянения по неосторожности убил 1,5-годовалую дочь. Об этом сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета по Московской области.
По данным ведомства, мать девочки находилась в роддоме. Ее 29-летний супруг позвал в гости друзей. После застолья и употребления спиртных напитков он уснул на полу. Наутро мужчина обнаружил рядом с собой дочь без признаков жизни.
Согласно предварительному заключению эксперта, смерть ребенка наступила "в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота".
Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Следователями будут изучены условия, в которых проживала девочка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребенка с целью установления точной причины смерти", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Криминал , Жуковский
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