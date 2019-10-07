Пьяный отец случайно убил маленькую дочь

В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме

Житель подмосковного Жуковского в состоянии алкогольного опьянения по неосторожности убил 1,5-годовалую дочь. Об этом сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, мать девочки находилась в роддоме. Ее 29-летний супруг позвал в гости друзей. После застолья и употребления спиртных напитков он уснул на полу. Наутро мужчина обнаружил рядом с собой дочь без признаков жизни.

Согласно предварительному заключению эксперта, смерть ребенка наступила "в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота".

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.