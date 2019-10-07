18 дней комы: как в Польше бьют за иностранный язык

В польском городе Владыславово сотрудники ночного клуба жестоко избили двух граждан Украины за то, что они говорили на родном языке. По данным местных СМИ, инцидент произошел еще в августе 2019 года — тогда двое гастарбайтеров в свободное от работы время решили посетить местный клуб. Однако когда охранники заметили, что они говорят на украинском, то напали на них — один из мужчин получил серьезные травмы и после избиения впал на 18 дней в кому.

Польше в одном из ночных клубов города Владыславово местные жители избили двух украинцев за то, что те говорили на родном языке. Об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.

По данным СМИ, инцидент произошел в конце августа 2019 года, однако известно о нем стало только в октябре. В Польшу украинцы прибыли на заработки. Так, в один из вечеров они решили посетить местный ночной клуб. На протяжении длительного времени все было спокойно, однако, когда мужчины вышли на улицу, охранники развлекательного заведения услышали, что они разговаривают на украинском языке.

После этого сотрудники заведения подошли к гастарбайтерам и стали оскорблять их. Между потерпевшими и охраной начался конфликт.

Затем охранники применили слезоточивый газ и стали избивать украинцев — один из мужчин получил серьезные травмы и после инцидента впал на 18 дней в кому.

Когда потерпевший пришел в себя, он узнал, что после драки у него парализовало половину тела и была частично потеряна память. Долгое время мужчина не мог разговаривать. Родственники пострадавшего, которые проживают на территории Украины, начали оперативно собирать деньги на его лечение.

Тем временем полиция Польши начала расследование по факту инцидента. По делу в качестве обвиняемых проходят два сотрудника ночного клуба. Одного из них на время следствия отпустили под подписку о невыезде, а другого арестовали на три месяца.

Ранее за разговоры на родном языке пострадал инвалид Вячеслав Рожков. 5 июля 2018 года в украинском селе Буймер его избили за разговоры на русском языке. Как уточняло издание Donpress, пенсио