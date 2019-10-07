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В Москве задержали аферистов, которые украли у двух пенсионерок 9 млн рублей 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
В Москве задержали банду грабителей пенсионеров
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали в Москве четверых мужчин, которые мошенническим путем завладели 9 млн рублей, принадлежащими двум пенсионеркам. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В отдел полиции ОМВД России по району Ясенево обратились две пожилые женщины, которые сообщили, что им на мобильные телефоны позвонили злоумышленники и заявили о выплате компенсации за ранее приобретенные товары. Неизвестные попросили пенсионерок назвать номера банковских карт и коды, которые поступали им посредством СМС-сообщений. Выполнив эти требования, одна из женщин обнаружила списание со своего счета более 2 млн рублей, другая — свыше 7 млн рублей", — сказала Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Как отметила Волк, задержаны четверо молодых людей.
"В отношении двоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", — подчеркнула она.
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Происшествия , Криминал , Ирина Волк , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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