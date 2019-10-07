В Брестской крепости обнаружили авиабомбы

Более 170 авиабомб обнаружили в Брестской крепости

При реставрации совместного проекта Союзного государства — непокоренной цитадели "Брестская крепость-герой" — обнаружен крупный арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает 7 октября БЕЛТА со ссылкой на официального представителя правоохранительных органов Бреста.

В районе Восточного форта, уточняет агентство, рабочие копали траншею под коммуникации и обнаружили 174 авиабомбы класса АО-15 и АО-10. Специалисты саперно-пиротехнической группы уже обезвредили боеприпасы минувшей войны.

Директор мемориального комплекса Григорий Бысюк напомнил, что месяц назад на территории Восточного форта началась комплексная реконструкция. Объект готовят для создания музейной экспозиции, посвященной его обороне. Ожидается, что работы по реконструкции цитадели будут завершены в будущем году.

Как уже информировал "СОЮЗ", всего проектом "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости" предусмотрена до 2020 года реализация 16 мероприятий с общим объемом союзного финансирования в размере 319 млн 215 тысяч российских рублей.

Предусматриваются ремонтные и реставрационные работы, консервация руин и обеспечение безопасного доступа в крепость. Кроме того, предполагается создание трех самостоятельных музейных объектов: экспозиции в полубашне юго-восточной казармы, которая будет посвящена истории Брестской крепости, а также Восточном и Пятом фортах.

Средства будут выделены и на завершение ремонта и консервацию руин казармы 333-го стрелкового полка, капитальный ремонт моста через реку Мухавец в районе Музея обороны.