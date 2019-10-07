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Видео с места пожара в Волоколамске, в котором погибли четверо детей 

РИАМО 20 часов назад
В сети появилось видео с места пожара в Волоколамске
Фото: РИА Новости
Ночью 7 октября в квартире в Волоколамском городском округе произошел пожар.
В момент возгорания в помещении находилось шесть детей вместе с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу троих детей, остальным выбраться не удалось.
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Происшествия , Волоколамск
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