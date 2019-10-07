В сети появилось видео с места пожара в Волоколамске

Видео с места пожара в Волоколамске, в котором погибли четверо детей

Ночью 7 октября в квартире в Волоколамском городском округе произошел пожар. В момент возгорания в помещении находилось шесть детей вместе с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу троих детей, остальным выбраться не удалось.

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