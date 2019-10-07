В СК назвали причину пожара в Подмосковье, в результате которого погибли пять человек

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в жилом доме в Подмосковье , где погибли женщина и четверо детей. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") по факту гибели пятерых человек, в том числе четверых несовершеннолетних", — сказала Врадий.

Пожар произошел ночью 7 октября в квартире жилого дома в Волоколамском районе, где находились шестеро детей с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу троих детей, остальным выбраться не удалось. Пожар перекинулся на другие этажи.

"В ходе тушения возгорания и осмотра места происшествия на лестничной клетке было обнаружено тело женщины и ребенка, проживавших в этом подъезде на третьем этаже. По предварительным данным, они задохнулись, выбежав в подъезд", — сообщила представитель ГСУ.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Будет назначен ряд судебных экспертиз для установления точной причины возгорания.