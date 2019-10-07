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Жительница Москвы через суд требует запретить городскую систему видеораспознавания лиц 

ТАСС + ещё 23 19 часов назад
«Незаконная слежка»: Москвичка борется с видеонаблюдением
Фото: РИА Новости
Жительница Москвы Алена Попова подала в Савеловский районный суд иск с требованием признать незаконным введение системы видеораспознавания лиц, которую используют столичные власти. Об этом в понедельник ТАСС сообщил адвокат Саркис Дарбинян, который представляет интересы истицы.
"Как считает моя доверительница, обработка изображений лиц граждан и их биометрических данных без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь, которое закреплено в Конституции РФ. В связи с этим Попова требует признать введение этой системы незаконным", — сказал он.
По словам адвоката, Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск 2 октября.
Согласно сведениям, которые имеются в базе данных суда, Дарбинян подал этот иск еще в августе, однако тогда он не был принят и возвращен заявителю. Однако позже юрист подал повторный иск, который сейчас зарегистрирован канцелярией суда.
Как ранее сообщали журналистам в столичной мэрии, с 2017 года в Москве заработала система массового распознавания лиц, которая поможет властям города и правоохранительным органам в вопросах обеспечения безопасности.
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Комментарии2
Происшествия , Алена Попова , Правительство Москвы , МВД , Москва
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