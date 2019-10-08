Россиянин попался на ввозе 15 кг наркотиков в Белоруссию

Россиянина судят в Белоруссии за незаконный ввоз 15 кг гашиша

"В суде Гродненского района состоится рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина РФ, обвиняемого в незаконных с целью сбыта изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке либо незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов в крупном размере", — проинформировали в суде.

Гражданина РФ также обвиняют в покушении на преступление и в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Белоруссии наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, проинформировали в суде. В соответствии с Уголовным кодексом Белоруссии, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Гражданин РФ был задержан белорусскими пограничниками в ночь с 27 на 28 мая в пункте пропуска "Брузги" на въезде из Польши в Белоруссию. В автомобиле россиянина были обнаружены свертки с гашишем массой около 15 кг.