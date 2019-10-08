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Россиянина судят в Белоруссии за незаконный ввоз 15 кг гашиша 

ТАСС + ещё 4 19 часов назад
Россиянин попался на ввозе 15 кг наркотиков в Белоруссию
Фото: depositphotos.com
Суд Гродненского района приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению гражданина Российской Федерации в незаконном ввозе в Белоруссию и на территорию Евразийского экономического союза 15 кг гашиша. Об этом сообщили во вторник в Гродненском областном суде.
"В суде Гродненского района состоится рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина РФ, обвиняемого в незаконных с целью сбыта изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке либо незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов в крупном размере", — проинформировали в суде.
Гражданина РФ также обвиняют в покушении на преступление и в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Белоруссии наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, проинформировали в суде. В соответствии с Уголовным кодексом Белоруссии, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Гражданин РФ был задержан белорусскими пограничниками в ночь с 27 на 28 мая в пункте пропуска "Брузги" на въезде из Польши в Белоруссию. В автомобиле россиянина были обнаружены свертки с гашишем массой около 15 кг.
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Происшествия , СНГ , Социология , Наркооборот , ЕАЭС
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