В СК заинтересовались историей об избиении подростка

Следователи СК инициировали вопрос о передаче им материала проверки по факту жестокого избиения подростка в городе Кулебаки Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Кадры того, как несколько подростков руками и ногами жестоко избивают лежащего на земле сверстника, были опубликованы в воскресенье, 6 октября, в группе "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|" в соцсети "ВКонтакте". В сообщении говорится, что причиной избиения якобы стал конфликт из-за девочки, после которого дети "решили проучить мальчишку таким жестоким способом". Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, в районном отделе полиции по факту инцидента с подростками ведется проверка. Участники происшествия установлены.
"В связи с повышенным общественным резонансом следователями Выксунского межрайонного следственного отдела СКР по Нижегородской области в адрес надзорного органа направлено ходатайство об изъятии материала проверки по данному факту из производства органов полиции и передаче в следственные органы регионального управления СКР для принятия процессуального решения", — говорится в сообщении регионального СУСК.