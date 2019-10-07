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СК заберет у полиции дело об избиении подростка в Нижегородской области 

РИА Новости + ещё 5 4 часа назад
В СК заинтересовались историей об избиении подростка
Фото: РИА Новости
Следователи СК инициировали вопрос о передаче им материала проверки по факту жестокого избиения подростка в городе Кулебаки Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Кадры того, как несколько подростков руками и ногами жестоко избивают лежащего на земле сверстника, были опубликованы в воскресенье, 6 октября, в группе "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|" в соцсети "ВКонтакте". В сообщении говорится, что причиной избиения якобы стал конфликт из-за девочки, после которого дети "решили проучить мальчишку таким жестоким способом". Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, в районном отделе полиции по факту инцидента с подростками ведется проверка. Участники происшествия установлены.
"В связи с повышенным общественным резонансом следователями Выксунского межрайонного следственного отдела СКР по Нижегородской области в адрес надзорного органа направлено ходатайство об изъятии материала проверки по данному факту из производства органов полиции и передаче в следственные органы регионального управления СКР для принятия процессуального решения", — говорится в сообщении регионального СУСК.
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Происшествия , Криминал , СКР , Кулебаки , Нижегородская Область
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