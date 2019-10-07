Убитый горем отец покончил с собой из-за смерти ребенка

В Подмосковье покончил с собой отец захлебнувшегося при кормлении ребенка

По данным главка, тела двухмесячного ребенка и его отца нашли ночью 7 октября. Предварительно установлено, что ребенок захлебнулся во время либо после кормления.

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.