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В Подмосковье покончил с собой отец захлебнувшегося при кормлении ребенка 

РИА Новости + ещё 7 5 часов назад
Убитый горем отец покончил с собой из-за смерти ребенка
Фото: depositphotos.com
Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его новорожденного ребенка, чьи тела были найдены в Балашихе, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
По данным главка, тела двухмесячного ребенка и его отца нашли ночью 7 октября. Предварительно установлено, что ребенок захлебнулся во время либо после кормления.
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребенка с целью установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СК.
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Происшествия , Криминал , СКР , Балашиха , Московская область
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