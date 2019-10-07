ЧП в Подмосковье: погибли дети

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В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый 

Lenta.ru + ещё 4 37 минут назад
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.
Пожар произошел в ночь на 7 октября в поселке Чисмена. Погибли два ребенка в возрасте трех лет, один пятилетний и один годовалый, а также 30-летняя женщина. Кроме них пострадали три человека.
По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания в электропроводке. В МЧС отметили, что рассматриваются и другие версии происшествия.
18 сентября сотрудники Росгвардии, находившиеся на патрулировании, эвакуировали 40 человек из горящего многоквартирного дома в Пензе. Один из бойцов рассказал, что к моменту приезда экипажа крыши и чердак здания уже горели. Людей приходилось будить, многие не понимали, что происходит, однако никто не пострадал.
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Происшествия , Видео , Пожары , Пожар в Мытищах , Росгвардия , МЧС , Московская область
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