ЧП в Подмосковье: погибли дети

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.

Пожар произошел в ночь на 7 октября в поселке Чисмена. Погибли два ребенка в возрасте трех лет, один пятилетний и один годовалый, а также 30-летняя женщина. Кроме них пострадали три человека.

По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания в электропроводке. В МЧС отметили, что рассматриваются и другие версии происшествия.