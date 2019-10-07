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ЧП в Подмосковье: погибли дети 

Рамблер + ещё 7 7 минут назад
Четверо детей погибли в результате пожара в Московской области, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
Пожар возник ночью в трехэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена в Волоколамском районе. Горели две квартиры. Обе расположены на первом этаже. Среди двух версий причин пожара, рассматриваемых в настоящее время, — неисправность электроприборов и короткое замыкание электропроводки.
В момент возникновения возгорания в доме находились 17 человек — 12 из них были эвакуированы, пятеро были найдены мертвыми.
Происшествия , Видео , Пожары , Пожар в Мытищах , МВД , ИТАР-ТАСС , Московская область
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