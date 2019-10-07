ЧП в Подмосковье: погибли дети

Пожар возник ночью в трехэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена в Волоколамском районе. Горели две квартиры. Обе расположены на первом этаже. Среди двух версий причин пожара, рассматриваемых в настоящее время, — неисправность электроприборов и короткое замыкание электропроводки.

В момент возникновения возгорания в доме находились 17 человек — 12 из них были эвакуированы, пятеро были найдены мертвыми.