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Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове 

ТАСС 36 минут назад
Задержан подозреваемый в убийстве в Домодедове
Фото: Вконтакте
Следователи задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в подмосковном Домодедове. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово
"Следователем следственного отдела по Домодедово ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России по Московской области по подозрению в убийстве 17-летней студентки задержан 34-летний местный житель", — сказала Врадий.
Тело 17-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 5 октября в частном доме в Домодедове. В течение двух суток следователи с полицейскими проводили розыск подозреваемого. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, выясняются мотивы убийства, назначены судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.
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Комментарии6
Происшествия , СКР
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