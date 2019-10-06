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Источник: на сахарном заводе на Кубани погибли два человека 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
На кубанском заводе погибли люди
Фото: РИА Новости
На территории сахарного завода в городе Кореновске Краснодарского края три человека отравились неустановленным веществом, двое из них погибли.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Отмечается, что троих мужчин в бессознательно состоянии обнаружили накануне на территории предприятия «Кореновсксахар».
Двое из них скончались на месте, один госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.
Источник добавил, что проверяется версия отравления аммиаком.
В СК сообщили, что проводится доследственная проверка.
Полиция возбудила три уголовных дела после конфликта со стрельбой на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянском районе, в результате которого пострадали три человека.
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Происшествия , Кореновск , Краснодарский Край
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