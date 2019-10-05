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При взрыве в доме в Донецкой области погибли два человека 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
При взрыве в доме в Донецкой области погибли два человека
Фото: РИА Новости
Два человека погибли в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Марьинка Донецкой области, сообщает МВД Украины.
"Трагедия произошла около 15.20 (совпадает с мск). Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей. В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших — мужчина и женщина", — говорится в сообщении.
На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели.
"Устанавливаются причины взрыва и обстоятельства гибели людей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
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Происшествия , В мире , Украина , МВД
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