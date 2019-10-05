При взрыве в доме в Донецкой области погибли два человека

Украины. Два человека погибли в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Марьинка Донецкой области, сообщает МВД "Трагедия произошла около 15.20 (совпадает с мск). Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей. В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших — мужчина и женщина", — говорится в сообщении. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели. "Устанавливаются причины взрыва и обстоятельства гибели людей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.

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