«Побойся бога»: ритуальщики пригрозили пенсионерке

Россияне закатали в бетон семейную могилу и сказали пенсионерке «бояться бога»

Жительница Сургута Ханты-Мансийский автономный округ ) Зинаида Вандышева заказала дорогостоящий памятник и облицовку могилы своих близких, а взамен получила огромную бетонную плиту. Об этом в субботу, 5 октября, пишет V1.ru.

По информации издания, пенсионерка заплатила 193 тысячи рублей местной компании «Радоница», оказывающей ритуальные услуги, за изготовление плиты-памятника и укладку декоративной плитки. 73-летняя женщина уточнила, что на кладбище похоронены ее муж и сын, и в будущем она рассчитывает, что урну с ее прахом разместят там же.

«Хотела, чтобы все было прилично и красиво, пусть это и оказалось так дорого», — отметила она. Однако, принимая работу, Вандышева обнаружила, что могилу «замуровали» — она оказалась залита бетоном, из которого торчала арматура.

После того, как пенсионерка позвонила в «Радоницу», директор организации Евгений Ялымов сказал ей, что работы были выполнены согласно нормативам. Впоследствии на звонки местной жительницы отвечали исключительно другие сотрудники. Некоторые их высказывания, по ее словам, были похожи на угрозы: «Мне однажды там сказали: "Вы же человек пожилой, побойтесь бога. Мало ли, что может случиться". (…) Мне страшно».

В свою очередь изданию в компании заявили, что Вандышева «не понимает, что она хочет». «Она сама просила, чтобы все пространство плиткой было закрыто. Сама сказала: "Ухаживать за могилкой некому будет, пусть все чисто будет". А по технологии это так делается. (…) А теперь ей все не нравится», — пояснил Ялымов, отметив, что организация готова расторгнуть договор с женщиной и вернуть четверть уплаченной суммы или все средства, если будет доказана их вина.