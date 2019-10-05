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Туристы отравились химикатами в испанской Каталонии 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Туристы массово отравились химикатами в Испании
Фото: РИА Новости
На испанском курорте Камбрильс в Каталонии 14 туристов отравились химикатами, шестерых их госпитализировали. Об этом сообщает Express.
Как отмечается, инцидент произошел по вине водителя грузовика, который по ошибке наполнил резервуар для хранения возле спортивного зала и спа-салона отеля смесью отбеливателя и соляной кислоты.
Впоследствии отдыхающие отравились от ядовитого испарения, которое произошло в результате химической реакции.
Известно, что для устранения последствий произошедшего были вызваны четыре пожарных бригады.
Ранее сообщалось, что в Петербурге массово отравились китайские туристы.
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Происшествия , Пожары , Каталония
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