Туристы массово отравились химикатами в Испании

Туристы отравились химикатами в испанской Каталонии

На испанском курорте Камбрильс в Каталонии 14 туристов отравились химикатами, шестерых их госпитализировали. Об этом сообщает Express.

Как отмечается, инцидент произошел по вине водителя грузовика, который по ошибке наполнил резервуар для хранения возле спортивного зала и спа-салона отеля смесью отбеливателя и соляной кислоты.

Впоследствии отдыхающие отравились от ядовитого испарения, которое произошло в результате химической реакции.

Известно, что для устранения последствий произошедшего были вызваны четыре пожарных бригады.

Ранее сообщалось, что в Петербурге массово отравились китайские туристы.