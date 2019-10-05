Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ

Ребенка закрыли в камере хранения ТЦ в Краснодарском крае: видео

Мальчика освободили сотрудницы магазина, когда услышали его плач.

Ребенок оказался заперт в камере хранения одного из торговых центров в Горячем Ключе Краснодарского края . На помощь ему пришли сотрудницы магазина. Они услышали плач ребенка.

Женщины попробовали открыть ячейку с помощью ключа. Так как сделать это не удалось, дверцу сломал проходивший мимо мужчина.

«Подожди, моя рыбка. Ты отодвинься и ручки не подставляй», — сказала мальчику одна из женщин.

После того, как дверку ячейки сломали, ребенка удалось вытащить. Сколько мальчик находился в камере хранения и как туда попал — неизвестно.