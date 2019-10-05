На Кубани нашли ребенка в магазинной камере хранения

Как следует из опубликованного видео, сотрудницы магазина обнаружили, что в одной из ячеек камеры хранения находится малолетний ребенок.

«А где ты, дитё? А кто тебя туда закрыл?», — спрашивают продавщицы. Ключа у них не оказалось, поэтому для вызволения ребенка пришлось ломать дверцу. На помощь позвали проходившего мимо мужчину.

Мальчик (на вид ему три— четыре года) обрел свободу.

Позже выяснилось, что мальчик забрался в ловушку самостоятельно. Судя по разговорам женщин, мальчик — сын одной из сотрудниц магазина.

«Это Ларискин», — поясняет кто-то за кадром.