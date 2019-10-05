На Кубани нашли ребенка в магазинной камере хранения 

На Кубани в запертой камере хранения магазина нашли ребенка. Об инциденте в городе Горячий Ключ сообщает «Блокнот Краснодар».
Как следует из опубликованного видео, сотрудницы магазина обнаружили, что в одной из ячеек камеры хранения находится малолетний ребенок.
«А где ты, дитё? А кто тебя туда закрыл?», — спрашивают продавщицы. Ключа у них не оказалось, поэтому для вызволения ребенка пришлось ломать дверцу. На помощь позвали проходившего мимо мужчину.
Мальчик (на вид ему три— четыре года) обрел свободу.
Позже выяснилось, что мальчик забрался в ловушку самостоятельно. Судя по разговорам женщин, мальчик — сын одной из сотрудниц магазина.
«Это Ларискин», — поясняет кто-то за кадром.
В управлении МВД по Краснодарскому краю подтвердили, что мальчик сам залез в камеру хранения.