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Судья в Таиланде пытался убить себя из-за приговора невиновным 

РИА Новости + ещё 2 21 час назад
Судья в Таиланде пытался убить себя из-за приговора
Фото: РИА Новости
Старший судья уголовного суда провинции Ялла на юге Таиланда после зачтения приговора, с которым был не согласен, пытался покончить жизнь самоубийством прямо в зале суда, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Thaiger.
Попытка оказалась несмертельной, судью немедленно доставили в больницу, ему сделали операцию, и теперь его жизни ничто не угрожает, говорится в сообщении.
Инцидент произошел в пятницу во время финального судебного заседания по делу о сговоре с целью создания преступного сообщества и нелегального оборота вооружений, по которому обвиняемыми проходили пять человек. Судья попытался совершить самоубийство в связи с тем, что руководство суда отменило подготовленное им постановление, оправдывавшее подсудимых, которых он считает невиновными, и заменило его новым приговором, по которому подсудимые признавались виновными и получали длительные сроки заключения, сообщает портал.
Текст первоначального постановления, которое было отменено руководством суда, был выложен в пятницу вечером друзьями судьи в социальные сети вместе с новостью о его попытке самоубийства, и вызвал массовую поддержку в тайскоязычном сегменте интернета. В субботу в сети началась кампания под лозунгом "Вернуть новое постановление судьям, а справедливость — народу", говорится в сообщении.
По словам самого судьи, совершившего попытку суицида, доказательства, фигурировавшие в деле, подтверждали невиновность подсудимых, и новое постановление обрекало невиновных на долгие годы тюрьмы. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook перед тем, как выйти в зал суда и зачитать приговор. Пост судьи был удален в пятницу вечером, однако в субботу друзья судьи, сохранившие его после получения, вновь его опубликовали вместе с текстом постановления, оправдывающего подсудимых, сообщает Thaiger.
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Происшествия , Таиланд
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