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Врачи в Казахстане заморозили младенца, чтобы избежать бумажной волокиты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Врачи заморозили живого младенца, чтобы избежать волокиты
Фото: РИА Новости
Врачи Атырауского областного перинатального центра в Казахстане не захотели спасать новорожденного, поскольку уже оформили младенца как мертворожденного, и поместили ребенка в холодильную камеру, где он скончался, сообщил заместитель председателя агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула.
По информации издания «Ак Жайык», трагедия произошла 29 сентября. В тот день в перинатальном центре родился младенец, который сразу после родов не подавал признаков жизни, и его оформили как «мертворожденного». Однако когда младенца доставили в холодильную камеру, у него зашевелилась ножка. Тогда акушер-гинеколог позвонила главному врачу Куанышу Нысанбаеву, но тот вместо спасения ребенка сказал, что его «лучше оставить» в холодильнике.
«После подачи ребенком признаков жизни врачи, при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать», — рассказал Tengrinews.kz зампред агентства по противодействию коррупции Казахстана Шынгыс Кабдул.
Он пояснил, что одной и причин такого решения стали уже заполненные формы. Они были в общей базе данных и скорректировать их было уже нельзя.
Медики не знали, что телефон Нысанбаева прослушивается сотрудниками антикоррупционной службы. При этом «прослушка» была организована из подозрения, что главврач уже несколько раз давал взятку.
«В ходе оперативных действий мы установили такой факт, он по телефону говорил о младенце. Мы сразу же выехали на место, но не успели по времени. Младенец в холодильнике скончался», — сказал Кабдул.
В отношении главврача и акушера-гинеколога возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии». Медикам грозит до 20 лет лишения свободы.
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Комментарии1
Происшествия , В мире , СНГ , Громкие уголовные дела , Убийство
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