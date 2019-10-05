В Германии два человека умерли от колбасы

В Гессене два пожилых человека умерли после употребления колбасы производства компании Wilke Wurstwaren, сообщает ежедневник Spiegel.

Отмечается, что мясные продукты были заражены листерией. По информации издания, связь этих двух смертей и еще 37 случаев заражения из-за продукции этой компании доказали в Институте Роберта Коха

В четверг Wilke подала иск о начале процедуры банкротства, добавляет журнал. Компания проработала в Германии более 80 лет.

Как сообщает телевизионная сеть NOS, за последние два года из-за листериоза в стране скончались три человека, а у одной женщины случился выкидыш. По данным Национального института здравоохранения, заражение бактерией произошло от употребления мясных изделий компании Offerman, всего зафиксировано 20 случаев заболевания листериозом. Отмечается также, что в пятницу ряд продуктовых сетей начал отзывать из продажи продукцию производителя.

Листериоз — инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.