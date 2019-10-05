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В Германии два человека умерли от колбасы 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
В Германии два человека умерли от колбасы
Фото: ТАСС
В Гессене два пожилых человека умерли после употребления колбасы производства компании Wilke Wurstwaren, сообщает ежедневник Spiegel.
Отмечается, что мясные продукты были заражены листерией. По информации издания, связь этих двух смертей и еще 37 случаев заражения из-за продукции этой компании доказали в Институте Роберта Коха.
В четверг Wilke подала иск о начале процедуры банкротства, добавляет журнал. Компания проработала в Германии более 80 лет.
Как сообщает телевизионная сеть NOS, за последние два года из-за листериоза в стране скончались три человека, а у одной женщины случился выкидыш. По данным Национального института здравоохранения, заражение бактерией произошло от употребления мясных изделий компании Offerman, всего зафиксировано 20 случаев заболевания листериозом. Отмечается также, что в пятницу ряд продуктовых сетей начал отзывать из продажи продукцию производителя.
Листериоз — инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.
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Происшествия , Другое , Роберт Кох , Spiegel , Германия
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